Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года Оксана Баюл рассказала о том, что она вскоре получит американское гражданство.
В своем «Инстаграме» Оксана Баюл поделилась новым селфи и подписала его фразой: «Я всех за все благодарю, родилась Русской, выиграла золото за Украину, а умру Американкой».
Напомним, Оксана Баюл выступала в женском одиночном катании и стала олимпийской чемпионкой ещё в 1994 году. Также она является чемпионкой мира 1993 года. Спустя некоторое время она завершила спортивную карьеру.
Сейчас Оксане Баюл 43 года, она уже давно на постоянной основе проживает в США. Недавно Баюл заявила о том, что отказывается от своего американского паспорта.
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