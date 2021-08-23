Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года Оксана Баюл рассказала о том, что она вскоре получит американское гражданство.

В своем «Инстаграме» Оксана Баюл поделилась новым селфи и подписала его фразой: «Я всех за все благодарю, родилась Русской, выиграла золото за Украину, а умру Американкой».

Напомним, Оксана Баюл выступала в женском одиночном катании и стала олимпийской чемпионкой ещё в 1994 году. Также она является чемпионкой мира 1993 года. Спустя некоторое время она завершила спортивную карьеру.

Сейчас Оксане Баюл 43 года, она уже давно на постоянной основе проживает в США. Недавно Баюл заявила о том, что отказывается от своего американского паспорта.