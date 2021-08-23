Российская фигуристка, призер Финала Кубка России Майя Хромых высказала своё мнение о женской дружбе.

В своем «Инстаграме» Хромых посвятила этой теме пост.

«Нам, внутри фигурной семьи #teamtutberidze, тема женской дружбы очень близка и знакома. Мы вместе на тренировках, вместе на льду, вместе на соревнованиях, вместе по жизни», — отметила Хромых, добавив, что девушки становятся сильнее, когда они находятся вместе и помогают друг другу. Как считает Хромых, вместе можно и грустить, и веселиться, ссориться и мириться, делить радостные моменты в жизни, а также достигать новых целей.

«Это все о всех нас – о девчонках, девушках и женщинах», – заключила Хромых, разместив ролик бренд-кампании PUMA.