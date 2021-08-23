Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович высказался об информации о том, что клуб может вернуть нападающего Кирилла Капризова, у которого завершился контракт с «Миннесотой Уайлд».

Слова Есмантовича цитирует портал «Чемпионат».

«Отнесся к этой новости с юмором. Существуют разного рода вбросы информации. На сегодняшний момент мы общаемся с Кириллом только в рамках дружбы», — сказал Есмантович, добавив, что вопрос о возвращении Капризова в ЦСКА на данный момент не стоит на повестке дня.

Напомним, Кирилл Капризов перешел в «Миннесоту» в 2020 году, подписав контракт новичка. В дебютном сезоне он набрал 51 очко в 55 матчах и получил приз лучшему новичку сезона в НХЛ. До этого с 2017 по 2020-й года Капризов выступал за ЦСКА.