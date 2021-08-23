Женская сборная России по волейболу начала встречу против команды Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы среди женских команд в Сербии.

Игра проходит на стадионе «Штарк-Арена» в Белграде. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

На старте чемпионата Европы команда Серджио Бузато одержала уже две победы — над командами Франции и Азербайджана. В первом матче российские волейболистки отдали соперницам один сет, во втором победили со счётом 3:0.

Сборная Бельгии в стартовом матче обыграла команду Азербайджана с разгромным счётом, однако затем в трёх партиях проиграла хозяйке турнира — сборной Сербии.

В общей сложности в группе А, где играют Россия и Бельгия, находится 6 команд. В плей-офф смогут выйти четыре сборных.