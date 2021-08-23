Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева высказалась о женской дружбе как явлении и об отношениях с другими спортсменками группы Этери Тутберидзе.

В своём «Инстаграме» Валиева отметила, что она тренируется и большую часть времени общается именно с девушками, поэтому тема женской дружбы ей очень близка.

«О женской дружбе существует много разных стереотипов, но девушки и женщины сильнее, когда они вместе, когда вдохновляют и поддерживают друг друга», — отметила Валиева, добавив, что вместе с одногруппницами она и дружит, и конкурирует с ними на льду, спорит, вместе они мотивируют друг друга и тянутся друг за другом.

Также в кампании PUMA приняли участие Алина Загитова и Майя Хромых.