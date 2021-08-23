Мужская сборная России по пляжному футболу сегодня, 23 августа, проведёт заключительный матч в рамках группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в России.

Игра состоится в Москве на арене в спортивном комплексе «Лужники». Начало встречи назначено на 20:30 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Отметим, сборная России выиграла первые два матча в рамках этого турнира. В стартовом туре российские футболисты обыграли сборную США в овертайме, а затем оказались сильнее команды Парагвая. Японцы, в свою очередь, также стартовали с двух побед на турнире и обыграли как Парагвай, так и США и сейчас идут в лидерах группы. В плей-офф выходят команды, которые займут 1-2 места.