Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта рассказал о том, что в будущем клубом сможет управлять женщина.

Слова главы «Барселоны» цитирует портал ESPN.

«Женщина станет президент «Барселоны» в течение ближайших 10 лет. Женщины с большим опозданием получают признание, которое они заслужили и заработали», — заявил Лапорта, отметив, что сейчас тренд на женское руководство создан и это очень здорово.

«Многие женщины способны быть в числе руководителей, и я уверен, что одна из них станет президентом раньше чем через 10 лет», – добавил Лапорта.

Жоан Лапорта возглавил «Барселону» в качестве президента в 2021 году. До этого руководил клубом Жозеп Бартомеу, однако он покинул организацию со скандалом.