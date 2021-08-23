Российский боец ММА, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов извинился за свои слова об Афганистане.

Слова Нурмагомедова с пресс-конференции цитирует портал Sports.ru. Хабиб отметил, что не хотел тогда комментировать политические моменты и получил очень бурную реакцию от его болельщиков из Афганистана.

«Я пересмотрел свой ответ — думаю, что там было неправильно сказано о том, что то, что творится за тысячи километров, меня не касается. С афганским народом у меня тесные отношения», — отметил Нурмагомедов, добавив, что он с 2012 года находится в Сан-Хосе и рядом есть город Фримонт, где живёт самое большое комьюнити афганцев за пределами страны.

«У меня очень много друзей, близких людей из Афганистана. Думаю, они неправильно меня поняли. Я лишь не хотел комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их чем-то обидел», — сказал Нурмагомедов, добавив, что когда он это говорил, то в голове все было по-другому.

«Если прочитать историю, посмотреть, что творилось там последние 120 лет и творится сейчас — за этот народ больно. За них переживаешь, хочется пожелать им всего самого лучшего», – заключил Хабиб.