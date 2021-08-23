Московский «Локомотив» собирается отправить российского полузащитника Антона Миранчука на обследование в Германию во время сентябрьской паузы на игры сборных.

По информации «РБ Спорт», сегодня, 23 августа, руководство приняло отправить Миранчука на обследование в Германию в начале сентября. Ранее агент игрока Вадим Шпинёв рассказал «Спорт-Экспрессу», что у Миранчука есть проблемы со здоровьем в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Также агент подчеркнул, что это сказывается на тазобедренном суставе.

Немецкие врачи, по ожиданиям руководства клуба, должны определить диагноз и характер травмы вместе с клубными специалистами. Не исключается вариант, при котором Антону Миранчуку придётся перенести оперативное вмешательство.