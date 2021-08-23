Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй круг турнира WTA 250 в американском Кливленде. В матче первого круга Касаткина сумела обыграть представительницу Словении Каю Юван.

Матч состоялся на одном из кортов «Нотика Энтертейнмент Комплекс» и продлился 1 час 27 минут. Счёт по сетам 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Касаткина за матч не сделала ни одного эйса, а также допустила четыре двойных ошибки. Её соперница четыре раза подала навылет, а также допустила одну двойную ошибку. 7 из 18 брейк-пойнтов Касаткиной завершились успешно, Юван успешно реализовала 4 из 7 брейков.

Отметим, Дарья Касаткина является первым номером посева на этом турнире. Она является 27-й рейтинге 52 недель WTA.

В следующем круге Дарья Касаткина сыграет с представительницей США Кэти Макнейли.