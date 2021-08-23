Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла представительницу Норвегии Улрикке Эйкери в матче первого круга турнира WTA 250 в американском Кливленде.

Игра прошла на втором корте центра «Нотика Энтертейнмент Комплекс» и продлилась 1 час и 24 минуты. Счёт по сетам 6:4, 6:2 в пользу Звонаревой.

На счету Звонаревой одна подача навылет за игру, а также две двойных ошибки. Эйкери не сделала за матч ни одного эйса и также дважды ошиблась на подаче. Звонарева за матч реализовала успешно 5 из 9 брейк-пойнтов, ее соперника завершила 2 из 5 брейков с успехом для себя.

В следующем круге Вера Звонарева встретится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Алекса Глатч (США). Этот матч состоится сегодня, 23 августа, но позднее.