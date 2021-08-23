Полузащитник французского «Кана» Алексис Бека-Бека официально стал игроком московского «Локомотива».

Информацию об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников». Бека-Бека подписал с московским клубом на 5 лет. Сейчас полузащитнику 20 лет. Футболист уже получил номер в новой команде — на его футболке будет напечатана цифра «8».

Президент «Кана» раскрыл некоторые подробности трансфера Бека-Бека в «Локомотив». По его информации, московский клуб заплатит за Алексиса 7 миллионов евро: 6 миллионов прописаны в качестве суммы за трансфер и еще 1 миллион евро — в качестве бонусных платежей.

Отметим, Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана», также он играл за олимпийскую сборную Франции по футболу и за национальные команды Франции до 17, 18 и 19 лет.