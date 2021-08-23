Россия начала встречу с Японией на ЧМ по пляжному футболу

Мужская сборная России по пляжному футболу начала встречу с Японией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу FIFA.

Игра проходит в Москве на арене спортивного комплекса «Лужники». Стадион для пляжного футбола вмещает около 3500 человек.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.