Россия начала встречу с Японией на ЧМ по пляжному футболу

Мужская сборная России по пляжному футболу начала встречу с Японией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу FIFA.
Игра проходит в Москве на арене спортивного комплекса «Лужники». Стадион для пляжного футбола вмещает около 3500 человек.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.
Отметим, сборная России выиграла первые два матча в рамках этого турнира. В стартовом туре российские футболисты обыграли сборную США в овертайме, а затем оказались сильнее команды Парагвая. Японцы, в свою очередь, также стартовали с двух побед на турнире и обыграли как Парагвай, так и США и сейчас идут в лидерах группы. В плей-офф выходят команды, которые займут 1-2 места.
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