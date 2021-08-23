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  • 22:43,  23 августа 2021
Футбол
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Россия начала встречу с Японией на ЧМ по пляжному футболу

Россия начала встречу с Японией на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу. Фото: РФС

Мужская сборная России по пляжному футболу начала встречу с Японией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу FIFA.

Игра проходит в Москве на арене спортивного комплекса «Лужники». Стадион для пляжного футбола вмещает около 3500 человек.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Отметим, сборная России выиграла первые два матча в рамках этого турнира. В стартовом туре российские футболисты обыграли сборную США в овертайме, а затем оказались сильнее команды Парагвая. Японцы, в свою очередь, также стартовали с двух побед на турнире и обыграли как Парагвай, так и США и сейчас идут в лидерах группы. В плей-офф выходят команды, которые займут 1-2 места.

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