Женская сборная России по волейболу проиграла сборной Бельгии в пятисетовом матче на чемпионате Европы по волейболу среди женских команд в Сербии.

Игра состоялась на стадионе «Штарк-Арена» в Белграде и завершилась со счётом 3:2. Счёт по партиям 29:31, 21:25, 25:13, 25:22, 15:11.

В составе сборной России наибольшее число очков набрала диагональная Арина Федоровцева — на её счету 29 баллов. В составе сборной Бельгии результативнее всех оказалась доигровщица Бритт Герботс.

Это первое поражение для сборной России по волейболу на этом турнире. До этого команда Серджио Бузато победила команды Франции и Азербайджана.

В следующем туре женская сборная России по волейболу встретится со сборной Сербии. Матч состоится в среду, 25 августа, начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.