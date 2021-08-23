Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о смешной ситуации на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

В эфире телеканала НТВ Шишкина отметила, что это случилось в 2012 году, и тогда она в свои 23 года была новичком команды. «Пребывала в полнейшей эйфории – Кремль, команда, всё такое торжественное, золотой зал. Эмоции били через край! И как раз нас провожал Владимир Владимирович», — отметила Шишкина, добавив, что из толпы кто-то крикнул, чтобы президента поцеловали в щеку, а она оказалась рядом.

По словам Шишкиной, без всякой задней мысли она поцеловала президента.

«Естественно, это сфотографировали и растиражировали все газеты. Единственное, что могу сказать: у него очень нежная кожа», — сказала Шишкина.