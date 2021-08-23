Женская сборная России по хоккею сегодня, 24 августа, сыграет против сборной США на чемпионате мира по хоккею среди женских команд.

Игра пройдёт на стадионе «УинСпорт-Арена» в канадском Калгари. Начало встречи назначено на 21:00 по московскому времени.

На данный момент хоккеистки команды США идут в лидерах группы А вместе с Канадой, сборная одержала две победы в двух матчах на старте турнира: американки по очереди обыграли Финляндию и Швейцарию с одинаковым счётом 3:0.

Российские хоккеистки начали турнир с победы над сборной Швейцарии со счетом 3:1, а затем разгромно уступили сборной Канады со счетом 1:5. Сборная России пока располагается на 3-й строке в группе А с тремя очками и отрицательной разницей шайб (-2).