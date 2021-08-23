Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова поделилась несколькими фотографиями со своего выходного дня в Сочи.

В своем «Инстаграме» Загитова выложила серию фотографий в синем купальнике и в халате в одном из релакс-комплексов в Сочи. «Выходной», — подписала фото фигуристка.

В комментариях подписчики Загитовой восхитились формой спортсменки. «Алина, я в восторге! Такая красота! Бомбическая фигура!», «Алина нас балует».

Сейчас Загитова находится в Сочи, где принимает участие в показе ледового шоу «Руслан и Людмила». В этом шоу фигуристка играет роль Людмилы. Показы шоу на арене в «Сочи Парке» начались в июле и продлятся до конца сентября.