Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» добился прогресса в переговорах с российским нападающим Кириллом Капризовым по новому контракту.

Информацию об этом сообщил журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере». По данным Руссо, если раньше клуб и хоккеист много дискутировали по поводу условий контракта, то теперь в переговорах есть положительная тенденция.

Также журналист отметил, то важным для положительного продвижения стало заявление президента московского ЦСКА Игоря Есмантовича о том, что клуб не ведет с Капризовым переговоров.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Капризов заключил предварительное соглашение с ЦСКА, которое вступит в силу с 1 сентября.

Напомним, Кирилл Капризов один сезон провел в «Миннесоте» и был признан лучшим новичком сезона в НХЛ.