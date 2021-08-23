Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу над сборной Японии в третьем туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу FIFA 2021 года в России.

Игра состоялась в Москве на арене спортивного комплекса «Лужники» и завершилась со счётом 7:1 в пользу сборной России.

В составе российской команды хет-трик оформил Артур Папоротный, ещё по мячу забили Федор Земсков, Максим Чужков и Борис Никоноров. Также игрок сборной Японии Такааки Оба отправил мяч в свои ворота.

Единственный мяч в ворота сборной России забил Такуя Акагума.

Благодаря победе над Японией сборная России вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу с первого места в группе. Команда Михаила Лихачева одержала три победы в трех матчах.