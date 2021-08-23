Стало известно, в каком матче ожидается дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

Информацию об этом сообщает издание L’Equipe. Как стало известно СМИ, с большой долей вероятности, дебют Месси за «ПСЖ» ожидается в воскресенье, 29 августа.

На этот день запланирован матч парижан с «Реймсом» в рамках 4-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра запланирована на 21:45 по московскому времени и состоится на стадионе «Стад Огюст Делон» в Реймсе.

После подписания контракта с клубом в качестве свободного агента Месси ещё не играл за команду в официальных матчах. Он набирал форму через тренировки, а также на время уезжал в Барселону вместе со своей женой и детьми.