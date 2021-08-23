Российский биатлонист, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на контрольной тренировке во время сборов группы Сергея Башкирова в Токсово.

Об этом сообщает портал News.ru.

По данным портала, Логинов сумел одержать в гонке победу несмотря на то, что допустил три промаха. Второе место в гонке занял Денис Таштемеров с одним промахом, а третье — Василий Томшин, у него три ошибки на огневых рубежах.

Ранее на сборах группы Башкирова в Ленинградской области прошел суперспринт, его итоги опубликовал тренер сборной России Дмитрий Шукалович. По данным Шукаловича в его «Инстаграме», гонку выиграл Семен Сучилов, вторым стал Василий Томшин, третьим – Евгений Гараничев.