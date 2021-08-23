Французский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самюэль Жиго может покинуть клуб и вернуться в чемпионат Франции по футболу.

Как сообщает в своём «Твиттере» бывший главный редактор Football365.fr Игнасио Женуарди, сейчас француз интересен «Лиону». Французский клуб уже сделал запрос в «Спартак» по поводу трансфера футболиста.

Действующий контракт Жиго с клубом рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Самюэлю Жиго со стороны итальянского «Торино», «Спартак» хотел заполучить за футболиста около 5 миллионов евро.

Также в СМИ ходили разговоры по поводу возможной натурализации Самюэля Жиго для его дальнейших выступлений за сборную России по футболу.