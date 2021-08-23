Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о поездке на фестиваль «Новая Волна», а также подписании контракта с лейблом.

В своём «Инстаграме» Сотникова отметила, что на «Новой волне» потрясающая атмосфера праздника, и она очень счастлива быть гостем этого грандиозного шоу. Фигуристка подчеркнула, что на ковровой дорожке официально объявила о сотрудничестве с главой BIM Media Ивкой, в состав компании входит и музыкальный лейбл.

«Очень много было вопросов – «Сотникова запела?» Поясню. В BIM Media подписаны не только музыканты, но и спортсмены, и актёры. Это не пиар агентство, это лейбл, но который работает в нескольких категориях», сказала Сотникова, добавив, что лейбл занимается всеми активностями артистов.

«Я не запела, пока. Но все в планах, как и кино. Я продолжаю активно работать в своей основной профессии – спорт!», — написала Сотникова, добавив, что впереди у неё много новых проектов.