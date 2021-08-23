Бразильский нападающий английского «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Информацию об этом сообщает RMC Sport. По данным СМИ, руководство клуба видят в 24-летнем бразильце потенциальную замену форварду Килиану Мбаппе, который планирует в ближайшее время покинуть клуб.

Также отмечено, что Ришарлисон является хорошим другом Неймара, который с 2017 года играет за «ПСЖ». Это может стать одним из факторов того, что бразилец примет решение о переезде из Ливерпуля в Париж.

Напомним, в сезоне-2020/21 Ришарлисон сыграл за «Эвертон» 40 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевых передачи. Какое-то время назад игроком интересовался «Зенит». Агент игрока заявлял, что Ришарлисона не продадут менее, чем за 100 млн фунтов.