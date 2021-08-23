Главные новости с футбольных полей, волейбольных площадок и теннисных кортов — в традиционном дайджесте за 23 августа:

Клубы РПЛ высказались за лимит «10+15» и классический формат чемпионата

Состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждались, в частности, вопрос лимит на легионера и формат чемпионата. Как сообщает «РБ-Спорт», большинство клубов высказались за «плавный чемпионат» и плавный переход к лимиту «10+15» (не больше 10 легионеров в заявке на сезон).

Россия разгромила Японию и вышла с первого места в группе на ЧМ по пляжному футболу

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу над сборной Японии в третьем туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу FIFA 2021 года в России. Игра состоялась в Москве на арене спортивного комплекса «Лужники» и завершилась со счётом 7:1 в пользу сборной России. В составе российской команды хет-трик оформил Артур Папоротный, ещё по мячу забили Федор Земсков, Максим Чужков и Борис Никоноров. Также игрок сборной Японии Такааки Оба отправил мяч в свои ворота.

Россия на тай-брейке проиграла Бельгии на чемпионате Европы по волейболу

Женская сборная России по волейболу проиграла сборной Бельгии в пятисетовом матче на чемпионате Европы по волейболу среди женских команд в Сербии. Игра состоялась на стадионе «Штарк-Арена» в Белграде и завершилась со счётом 3:2. Счёт по партиям 29:31, 21:25, 25:13, 25:22, 15:11.

Касаткина прошла во второй круг турнира WTA в Кливленде

Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй круг турнира WTA 250 в американском Кливленде. В матче первого круга Касаткина сумела обыграть представительницу Словении Каю Юван. Матч состоялся на одном из кортов «Нотика Энтертейнмент Комплекс» и продлился 1 час 27 минут. Счёт по сетам 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Звонарева победила Эйкери и прошла во второй круг турнира в Кливленде

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла представительницу Норвегии Улрикке Эйкери в матче первого круга турнира WTA 250 в американском Кливленде. Игра прошла на втором корте центра «Нотика Энтертейнмент Комплекс» и продлилась 1 час и 24 минуты. Счёт по сетам 6:4, 6:2 в пользу Звонаревой.

Бека-Бека официально перешел в «Локомотив». Контракт подписан на 5 лет

Полузащитник французского «Кана» Алексис Бека-Бека официально стал игроком московского «Локомотива». Информацию об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников». Бека-Бека подписал с московским клубом на 5 лет. Сейчас полузащитнику 20 лет. Футболист уже получил номер в новой команде — на его футболке будет напечатана цифра «8».