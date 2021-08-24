СКА примет ХК «Сочи» в первом матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Игра будет проходить в Ледовом дворце Санкт-Петербурга сегодня, 24 августа, и начнется в 19:30 по московскому времени.

В последний раз команды встречались между собой 4 августа в рамках турнира Sochi Hockey Open, «армейцы» победили со счетом 3:0.

В турнире им. Н. Пучкова также примут участие «Торпедо», «Северсталь» и «Авангард», СКА встретится с ними 25, 27 и 28 августа соответственно.

Ранее петербургский клуб выступил на предсезонном турнире ТАНЕКО Кубок чемпионов, где выиграл два матча из четырех — у «Ак Барса» и «Металлурга».