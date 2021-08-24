Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть команду. Как сообщает RMC Sport, парижане рассматривают вариант продажи форварда.

Источник утверждает, что француз в очередной раз отклонил предложение клуба. «ПСЖ» предлагал ему контракт на пять лет с возможностью продления еще на один сезон, а также повышение зарплаты.

Напомним, действующий контракт Мбаппе истекает 30 июня 2022 года. Форвард присоединился к «ПСЖ» в 2017 году, до этого он выступал за «Монако». В прошлом сезоне Килиан сыграл 31 матч в чемпионате Франции, забил 27 мячей и отдал семь голевых передач. В Лиге чемпионов он провел десять встреч, в которых забил восемь голов.

Мбаппе выступил на Евро-2020, принял участие в четырех матчах и записал на свой счет один ассист.