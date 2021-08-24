Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему новым главным тренером сборной России стал именно Валерий Карпин.

По словам Дюкова, РФС рассматривал несколько равноценных кандидатур, которые имели как свои плюсы, так и минусы. Решение в пользу Карпина было принято по той причине, что он соответствует основным критериям, важным для РФС.

«Стиль и видение футбола совпадают с нашими: «Ростов» играл в интенсивный и современный футбол. Поскольку до первого матча сборной было не так много времени, то от тренера для нас было важно знание игроков чемпионата, так как в основном футболисты сборной играют в Премьер-Лиге», — сказал Дюков в эфире канала «Россия 24».

Еще одним важным критерием было умение мотивировать игроков и работать с молодежью, отметил Дюков. Он признал, что Карпин еще не имеет опыта работы в основной сборной России, однако точно знает, что значит защищать честь страны.

«В том, что я выбрал дедлайн по главному тренеру до начала первого матча нового сезона, нет никакого символизма. Вы прекрасно понимаете, в какую ситуацию попал бы главный тренер, если бы свой выбор мы сделали после четвёртого тура», — добавил Дюков.

Напомним, Карпин возглавил сборную России после того, как её прежний наставник Станислав Черчесов был отправлен в отставку в связи с провалом на Евро-2020, где команда не смогла выйти из группы.