Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, на каких условиях заключён контракт с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«С Карпиным мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Он будет автоматически продлён в декабре, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах — в таком случае он станет действовать до марта», — сказал Дюков в эфире канала «Россия 24».

По словам специалиста, в декабре он планирует встретиться с Карпиным и обсудить результаты проделанной работы, а уже после этого принять решение о продолжении сотрудничества.

Дюков добавил, что выход на чемпионат мира-2022 не прописан как отдельная задача в контракте Карпина, однако тренер понимает, что это очень важно для РФС и сборной России.

Напомним, Карпин возглавил национальную команду после того, как ее прежний наставник Станислав Черчесов был отправлен в отставку из-за провала на Евро-2020. 1 сентября Россия под руководством Карпина сыграет с Хорватией в отборе на ЧМ-2022, затем встретится с командами Мальты и Кипра.