Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал назначение Валерия Карпина новым главным тренером сборной России по футболу.

«Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить», — приводит слова Семака «РБК-Спорт».

По мнению специалиста, серьезная проблема, с которой столкнется Карпин в сборной России — это нехватка защитников, особенно центральных, поскольку даже в ФНЛ большинству игроков, выступающих на данной позиции, уже более 30 лет.

Напомним, Карпин возглавил сборную России после того, как ее прежний наставник Станислав Черчесов был отправлен в отставку. Под его руководством команда неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.