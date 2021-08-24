Действующей чемпионке Европы по фигурному катанию Алёне Косторной сегодня, 24 августа, исполнилось 18 лет.

Спортсменка выиграла чемпионат Европы в 2020 году. Так как в прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, она осталась его действующей победительницей. Также в ее активе победы на двух этапах Гран-при и в финале серии.

Косторная является трехкратной медалисткой чемпионатов России. Также она установила два мировых рекорда — в короткой программе и по сумме двух выступлений.

В июле 2020 года Алена перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, однако в марте следующего года вернулась к своему прежнему тренеру.