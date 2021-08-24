Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что не получал предложений о работе в сборной России по футболу.

«Нет, никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение», — приводит слова Семака «РБК Спорт».

Напомним, после Евро-2020, где сборная России не смогла выйти из группы, Станислав Черчесов был отправлен в отставку. Новым главным тренером национальной команды был назначен Валерий Карпин. Для работы со сборной ему пришлось расторгнуть контракт с «Ростовом».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые трижды выиграли чемпионат России, один раз взяли Кубок страны и два раза — Суперкубок.