Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о подготовке к олимпийскому сезону. На данный момент команда проводит очередной этап подготовки в Тюменской области.

По словам Казакевич, команда начала период развивающих тренировок. До этого была проделана базовая работа, а сейчас практически каждый день проводятся ускорения.

«Сезон длинный. Конечно, хочется попасть в команду на Игры. Для этого надо стабильно выступать на высоком уровне. Подготовка выстроена так, чтобы бегать хорошо весь сезон. Конечно, с акцентом на Олимпиаду», — приводит слова Казакевич «Тюменская арена».

Напомним, Казакевич тренируется в группе Михаила Шашилова, в которую также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.

23-летняя Казакевич является призером чемпионата мира среди юниоров.