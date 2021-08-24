Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему входит в сферу интересов «Лиона». Как сообщает Foot Mercato, французский клуб хочет подписать контракт с иранцем до закрытия летнего трансферного окна.

По информации источника, форвард является приоритетным вариантом главного тренера «Лиона» Петера Боса, который видит необходимость в усилении атаки. Представители клуба контактируют с 26-летним Азмуном и пытаются оформить сделку до закрытия трансферного окна, до которого остается семь дней.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В общей сложности иранец отыграл 89 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 57 мячей. Действующий контракт Сердара рассчитан до лета 2022 года.