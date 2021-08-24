Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с подписчиками новой фотографией.

На снимке, опубликованном в «Инстаграме», спортсменка позирует в синем купальнике. «Выходной», — гласит подпись к фото.

Подписчики оставили множество комментариев под фото:

«Красота, здоровье, радость пусть всегда будут с тобой, Алина»

«Алинка-малинка поскромнее пожалуйста. Вы всё таки из мусульманской семьи»

«Просто королева»

«Законно быть такой офигенной?»

Напомним, в 2018-м году Загитова завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, проводя свой дебютный сезон на взрослом уровне. Также она стала серебряным призером Игр в командном турнире. Кроме того, Алина является чемпионкой мира, Европы и победительницей финала Гран-при. Она стала первой российской фигуристкой, завоевавшей все титулы.

С декабря 2019 года Загитова не соревнуется, но продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе.