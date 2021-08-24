На Паралимпийских играх в Токио выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-секретарь оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая, но имя спортсмена не уточнила. Известно, что атлет помещен на двухнедельный карантин. На данный момент оргкомитет выясняет, с кем контактировал зараженный.

Напомним, Паралимпийские игры в Токио стартуют сегодня, 24 августа, и продлятся до 5 сентября.

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия станут Андрей Вдовин и Елена Паутова. Вдовин является шестикратным чемпионом мира по легкой атлетике, он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров. Паутова — двукратная чемпионка Паралимпиад в беге на 1500 метров.