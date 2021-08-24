Первая ракетка России Даниил Медведев начал подготовку к Открытому чемпионату США, который стартует на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба турнира, спортсмен уже провел тренировку на центральном корте в Нью-Йорке.

Лучшим результатом Медведева на US Open является выход в финал 2019 году. Тогда в решающем матче он потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля. В прошлом сезоне Даниил выбыл на стадии полуфинала.

Напомним, на прошлой неделе Медведев выступил на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где не сумел добраться до финала. В полуфинальном матче он потерпел поражение от своего соотечественника Андрея Рублева.

US Open будет проходить в период с 30 августа по 12 сентября. Турнир пропустят Надаль и австриец Доминик Тим.