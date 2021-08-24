Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о завышенных зарплатах российских футболистов и возможном введении потолка зарплат.

«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата в РПЛ завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определённые ограничения», — приводит слова Семака «РБК-Спорт».

Специалист отметил, что аналогичную ситуацию можно было наблюдать в чемпионате Китая: как и в России, местным игрокам там платили большие деньги. Семак подчеркнул, что российские футболисты часто зарабатывают гораздо больше иностранцев только из-за наличия паспорта.

«Я против потолка зарплат. Его сложно контролировать, и всегда найдётся вариант, как в той или иной степени его обойти», — добавил Семак.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые трижды выиграли чемпионат России, один раз взяли Кубок страны и два раза — Суперкубок.

После пяти туров РПЛ-2021/22 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Столько же баллов набрали «Локомотив» и «Рубин».