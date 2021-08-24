В Токио (Япония) стартуют летние Паралимпийские игры. Сегодня, 24 августа, состоится официальная церемония открытия.

Прямая трансляция начнется в 14:00 по московскому времени и будет доступна здесь:

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия станут Андрей Вдовин и Елена Паутова. Вдовин является шестикратным чемпионом мира по легкой атлетике, он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров. Паутова — двукратная чемпионка Паралимпиад в беге на 1500 метров.

Ранее стало известно, что на Паралимпиаде уже выявлен первый случай заражения коронавирусом. Спортсмен, имя которого не уточняется, помещен на двухнедельный карантин.