Команда Этери Тутберидзе в «Инстаграме» поздравила с днем рождения чемпионку Европы Алену Косторную. Сегодня, 24 августа, фигуристке исполнилось 18 лет.

«С днем рождения, Алена!

Мы от души, Алена, поздравляем!

Тебе сегодня восемнадцать лет!

Счастливой будь, живи, тревог не зная,

Здоровья крепкого, удачи и побед!» — гласит поздравление в «Инстаграме».

Напомним, Косторная выиграла чемпионат Европы в 2020 году. Так как в прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, она осталась его действующей победительницей. Также в ее активе победы на двух этапах Гран-при и в финале серии.

Косторная является трехкратной медалисткой чемпионатов России. Также она установила два мировых рекорда — в короткой программе и по сумме двух выступлений.