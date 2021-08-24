Правый защитник «Рубина» Владислав Игнатьев попал в сферу интересов московского «Спартака».

Как сообщает «Москва.ру», красно-белые намерены приобрести игрока, перешедшего в казанский клуб из «Локомотива».

Руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Игнатьева в связи со сложностями, возникшими при подписании новых контрактов с иностранными игроками. Отмечается, что защитник может пополнить состав красно-белых уже в это трансферное окно.

Напомним, Игнатьев защищал цвета «Локомотива» в период с 2016 по 2021 год, затем подписал однолетнее соглашение с «Рубином». В прошлом сезоне Владислав сыграл 16 матчей в РПЛ, в которых забил три мяча и получил две желтые карточки.