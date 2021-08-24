Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что хотел бы проводить больше времени со своей женой и детьми.

По словам специалиста, с детьми он испытывает «не рабочие эмоции» и отключает голову. Это помогает ему отвлечься от проблем.

«Между тренерством и отцовством есть много общего. Здесь у меня трое детей, а там – 25», — сказал Карпин в документальном фильме «Валера, верим!»

Напомним, Карпин возглавил национальную команду после того, как ее прежний наставник Станислав Черчесов был отправлен в отставку из-за провала на Евро-2020. 1 сентября Россия под руководством Карпина сыграет с Хорватией в отборе на ЧМ-2022, затем встретится с командами Мальты и Кипра.

Контракт с Карпиным будет автоматически продлен, если сборная России попадет в стыковые матчи.