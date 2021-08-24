Вилли Вебер, бывший менеджер легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказал о взаимоотношениях с его супругой Коринной.

«До этого дня ни звонка, ни письма. В тот печальный день она вычеркнула меня из своей жизни. Я совершил ошибку. Я не сразу сел самолёт и отправился к нему в больницу. Я увидел толпу и подумал, что мне не стоит ждать в очереди. Жалел ли я? Тысячу раз. Я был жалок. Я страдал, как собака», — приводит слова Вебера GrandPX.news.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, упав во время катания на горных лыжах. Информация о его здоровье держится в секрете и поступает дозированно. Неизвестно, в каком состоянии экс-пилот находится сейчас, но бытует мнение, что Шумахер уже не прикован к постели.

Несколько раз СМИ писали о том, что Микаэль посещал элитные клиники для лечения стволовыми клетками. В семье Шумахера эту информацию не комментировали.

Сейчас в Формуле-1 выступает сын Шумахера Мик, он представляет команду «Хаас».