Нападающий «Герты» Матеус Кунья продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».

Как сообщает журналист Макс Билефельд в «Твиттере», клубы уже достигли соглашения по трансферу. Руководство «Герты» уже получило 30 миллионов евро, хотя договор еще не подписан. Сделке пытался помешать «Эвертон», но сам Кунья сделал выбор в пользу Испании.

Стоит отметить, что ранее приобрести форварда хотел петербургский «Зенит», который, возможно, расстанется с иранцем Сердаром Азмуном.

В минувшем сезоне Кунья отыграл 27 матчей чемпионата Германии, в которых забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Ранее форвард защищал цвета «Сьона» и «РБ Лейпциг».