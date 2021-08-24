Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о прогрессе молодых игроков.

«Поколения меняются, и уже почти на всех «Шлемах», на всех крупных турнирах обязательно есть в полуфиналах молодые игроки. Либо все, либо двое. Даже если взять «Большие шлемы». В финале Australian Open был Даня, на «Ролан Гаррос» — Циципас, на Уимблдоне – Берреттини», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

Рублев обратил внимание на то, что в полуфинале «Мастерса» в Майами сыграли трое молодых игроков и один — из прежнего поколения. То же самое повторилось и в Мадриде, где не из нового поколения был только австриец Доминик Тим, хотя и его иногда относят к «некст джену».

«Единственное, это Рим, где был финал Надаль – Джокович, но там тоже было двое молодых в полуфиналах. Поэтому, мне кажется, это уже что-то нормальное, все уже привыкают», — сказал Рублев.

Напомним, на прошлой неделе Рублев дошел до финала «Мастерса» в Цинциннати, где уступил Александру Звереву. В полуфинале также сыграли Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Все четыре спортсмена представляют так называемый «некст джен».