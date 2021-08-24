Московский «Спартак» высказался за смягчение лимита на легионеров до формата «10+15», сообщает «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, красно-белые предложили ввести качественные критерии для иностранных футболистов. Если игроки не соответствуют этим критериям должны будут делать взносы в специальный фонд. Вернуть средства можно будет в том случае, если футболист со временем достигнет нужных показателей. В ином случае деньги будут направлены на развитие доморощенных игроков.

Напомним, вчера, 23 августа, клубы РПЛ провели совещание, на котором обсуждались возможные изменения формата лиг и лимита на легионеров. На данный момент в России действует лимит по схеме «8+17», позволяющий заявлять на сезон восемь иностранных игроков, которым можно выходить на поле одновременно.