Левый защитник «Балтики» Артем Макарчук продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ 25-летний футболист отыграл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее он защищал цвета «Факела» и «Луча». По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Макарчука составляет 350 тысяч евро.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Руя Витории набрали семь очков в пяти турах, выиграв два матча и один раз сыграв вничью. Еще две встречи красно-белые проиграли.

В следующем туре москвичи на своем поле примут «Сочи», игра состоится 26 августа.