Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих доходах.

«Я довольна. Считаю, что превзошла собственные ожидания и ожидания семьи», — сказала спортсменка в эфире YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам фигуристки, с возрастом она стала понимать, что деньги — это возможности, которые хочется иметь.

«К сожалению, встречают по одежке, одежку тоже хотелось бы иметь. Хотелось бы иметь хорошее образование, которое тоже стоит много денег. Хотелось бы увидеть бирюзовую воду и белый песок на Мальдивах, что тоже стоит немалых денег», — сказала Медведева.

Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Медведева завоевала две серебряные медали — в личном и командном первенстве. После этого она переехала в Канаду и начала тренироваться у Брайана Орсера, но в 2020 году вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за проблем со здоровьем. Не собирается выступать Евгения и в сезоне-2021/22, так как сосредоточена на работе в ледовых шоу.