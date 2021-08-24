Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своем характере. В день своего 18-летия спортсменка дала интервью Первому каналу.

«Всегда бывают какие-то конфликты. Важно уметь правильно и грамотно их решать. В основном конфликты заключаются в том, что, если я считаю, что я права, я буду отстаивать свою точку зрения до самого последнего вздоха», — сказала Косторная.

Напомним, Косторная выиграла чемпионат Европы в 2020 году. Так как в прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, она осталась его действующей победительницей. Также в ее активе победы на двух этапах Гран-при и в финале серии.

Косторная является трехкратной медалисткой чемпионатов России. Также она установила два мировых рекорда — в короткой программе и по сумме двух выступлений.