Женская сборная России по волейболу встретится с Сербией в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы. Игра будет проходить в Белграде на «Штарк Арене» сегодня, 25 августа, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Подопечные Серджо Бузато после трех туров занимают второе место в таблице группы А, имея в своем активе семь очков. На старте турнира они обыграли сборную Франции, затем уверенно победили Азербайджан. Единственное поражение россиянкам нанесли бельгийские волейболистки, игра завершилась на тай-брейке.

Сборная Сербии пока идет без потерь, имея девять очков и три победы: над Боснией и Герцеговиной, Францией и Бельгией.

В плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы.